Под Орлом столкнулись три машины

Есть пострадавшие.

Как сообщает Управление МЧС по Орловской области, авария случилась сегодня около двух часов дня на территории Орловского муниципального округа в посёлке Знаменка на Советской улице.

На месте ДТП работали сотрудники 6-й Пожарно-спасательной части.

Судя по фотографии, основными участниками аварии стали две иномарки – «Киа» и «Мицубиси», при этом первая двигалась по направлению в Орёл, а вторая – из него.

Напомним, что за первый квартал этого года в нашей области произошло 116 ДТП с пострадавшими, в которых 16 человек погибли и 156 получили ранения различной степени тяжести.

ИА «Орёлград»