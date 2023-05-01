В Орле посадили ещё 110 деревьев

1.5.2023 | 11:29 Важное, Новости, Общество

Саженцы липы «приютились» на набережной Дубровинского.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Соответствующие работы проводились сегодня в рамках инициативы губернатора Андрея Клычкова «1000 деревьев для Орла». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

В экологической акции приняли участие около ста человек. В их числе были ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, лидеры и активисты общественных объединений. Также деревья сажали сам Андрей Клычков, спикер областного совета Леонид Музалевский и мэр Орла Юрий Парахин.

Ранее в Орле в парке Победы, в рамках этой же инициативы, посадили 450 сосен и елей.

ИА «Орёлград»

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