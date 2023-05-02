Орловчане попросили Путина закрыть мусорный полигон

2.5.2023 | 16:57 Новости, Общество

Он находится примерно в 500 метрах от их деревни.

Видеообращение к президенту России записали жители деревни Фарафоново Мценского района. Ролик опубликовал в соцсетях депутат Орловского областного Совета Руслан Перелыгин.

По словам селян, полигон эксплуатируется с нарушениями, что отражается на их жизни и здоровье. В частности, соседство с полигоном отравляет воздух в населённом пункте.

Авторы обращения утверждают, что ранее обращались с этой проблемой к губернатору Орловской области Андрею Клычкову, но не получили ответа.

Ситуация с полигоном, расположенным по соседству с Фарафоново, обостряется не в первый раз. Ранее, летом минувшего года, эту проблему поднимала экологическая дружина «Вятичи». Тогда на полигоне неоднократно происходили сильные пожары.

По последним данным, в деревне проживает около 200 человек. Также неподалёку от этой свалки находится населённый пункт Болховский.

ИА «Орёлград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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