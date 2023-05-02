Орловский экс-полицейский отправится в колонию

2.5.2023 | 13:00 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Областной суд оставил приговор без изменений.

ИА «Орелград»

Ранее дело, возбуждённое по статье «превышение должностных полномочий», рассмотрел Советский районный суд Орла.

Преступление произошло в октябре минувшего года. Теперь бывший, а тогда действующий старший сержант патрульно-постовой службы полиции, находясь на службе, безосновательно применил к гражданину физическую силу. Пострадавшему нанесли один удар рукой в область живота и один удар ногой (обутой в обувь) в правый голеностопный сустав. В итоге здоровью мужчины причинили вред средней степени.

Районный суд приговорил виновного к трём годам колонии общего режима, а также лишил его права работать в правоохранительных органах (на два года) и специального звания. Что интересно, с приговором не согласился как осуждённый, так и потерпевший.

Однако апелляция не привела ни к каким изменениям. В настоящий момент приговор вступил в законную силу.

Напомним, что недавно Следственный комитет возбудил дело в отношении двух участковых уполномоченных из Орла по аналогичной статье.

ИА «Орёлград»

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