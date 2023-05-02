В Орловской области выбрали дату последнего звонка

2.5.2023 | 13:16 Новости, Образование

Мероприятие пройдёт 23 мая.

Фото Орловского регионального центра оценки качества образования

Об этом сегодня на совещании в областной администрации заявил руководитель департамента образования Алексей Карлов. Ранее Минпросвещения РФ рекомендовало провести последние звонки до 25 мая.

Также стало известно, что выпускные в школах Орловской области состоятся 23 и 24 июня. Областной бал медалистов запланирован на 23-е число.

В этом году в регионе ОГЭ будут сдавать 6627 выпускников девятых классов, ЕГЭ – 2688 человек. Наиболее популярными предметами по выбору на ОГЭ стали обществознание и география, на ЕГЭ – обществознание, биология и история.

ИА «Орёлград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования