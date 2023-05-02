В Орловской области выбрали дату последнего звонка

Мероприятие пройдёт 23 мая.

Об этом сегодня на совещании в областной администрации заявил руководитель департамента образования Алексей Карлов. Ранее Минпросвещения РФ рекомендовало провести последние звонки до 25 мая.

Также стало известно, что выпускные в школах Орловской области состоятся 23 и 24 июня. Областной бал медалистов запланирован на 23-е число.

В этом году в регионе ОГЭ будут сдавать 6627 выпускников девятых классов, ЕГЭ – 2688 человек. Наиболее популярными предметами по выбору на ОГЭ стали обществознание и география, на ЕГЭ – обществознание, биология и история.

ИА «Орёлград»