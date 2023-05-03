Благоустройством в Малоархангельске займутся белгородцы

3.5.2023 | 14:37 Новости, Строительство

Правительство Орловской области одобрило выбор подрядчика без конкурсных процедур.

Решение зафиксировано в протоколе от 25 апреля. В прошлом году город Малоархангельск победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Полученный грант в 70 млн рублей должен быть направлен на благоустройство общественной территории «Бирюза».

«Учитывая сложность планируемых работ, сжатые сроки и невозможность проведения конкурентных процедур в оставшийся период времени возникла необходимость в рассмотрении вопроса об определении единственного подрядчика», — указано в протоколе.

Коммерческое предложение белгородского ООО «СБК-ГрупП»  оказалось наиболее приемлемым как по цене, так и по срокам выполнения работ. Глава Малоархангельского района Петр Матвейчук отметил положительные отзывы о подрядчике и отсутствие сведений об указанной организации в реестре недобросовестных поставщиков.

На площади 50 тыс. кв. м в Малоархангельске должны обустроить пляж, площадку для волейбола, пирсы для рыбаков, причалы для лодок и водных велосипедов, территории для пикника. Проложить пешеходные дорожки и организовать уличное освещение. Построить площадки для точек торговли и питания, туалеты.

Причина, по которой конкурс или аукцион для поиска подрядчика к концу апреля так и не был объявлен, в документе правительства региона не указана. Отметим, в Кромах благоустройство укромного парка «Земля вятичей» идет уже полным ходом.

ИА «Орелград» 

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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