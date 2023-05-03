Орел готовится к «кольцу» на пересечении Михалицына и Московского шоссе

Мэр распорядился изъять частные земельные участки.

В постановлении администрация Орла ссылается на документ 2013 года, которым утверждена планировка территории, ограниченной полосой отвода железной дороги, переулком Керамическим, улицами Михалицына, Электровозная, Тульская и Московским шоссе.

В постановлении от 24 апреля 2023 года мэр Юрий Парахин поручает изъять для муниципальных нужд земельный участок (57:25:0040221:1789) площадью 369 кв. м, принадлежащий ООО «СЗ «СтройДевелопмент». Это необходимо для строительства кольцевой транспортной развязки на пересечении Московского шоссе с улицей Михалицына, указано в документе.

Управлению градостроительства администрации Орла поручено направить уведомление собственнику участка, финансовому управлению — предусмотреть денежные средства для изъятия. Судя по данным публичной карты «Росреестра», кадастровая стоимость земли чуть более миллиона рублей.

5 апреля мэр Орла распорядился изъять еще два участка на улице Михалицына общей площадью около 900 кв. м, принадлежащих ООО «СЗ «СтройДевелопмент».

ИА «Орелград»