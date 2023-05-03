Орловчане пожертвуют иконы в разрушенные храмы Донбасса

3.5.2023 | 17:05 Новости, Общество, СВО

С такой инициативой выступили жители посёлка Кромы.

Фото: Орловская митрополия

Прихожане местного Никольского храма передадут в дар разрушенным храмам Донбасса пять новонаписанных икон. Все они созданы иконописцем Сергеем Дурницким, тоже кромчанином.

Пожертвования на материалы собирали «всем миром» около года, но саму работу Дурницкий сделал бесплатно. Донбассцам передадут образы Господа Вседержителя, Пресвятой Богородицы, пророка и предтечи Иоанна, святителя Николая Чудотворца и преподобного Сергия Радонежского.

Протоиерей Никольского храма Виктор Титов освятил иконы и в ближайшее время лично доставит их на Донбасс. Об этом сообщили в Орловской митрополии.

ИА «Орёлград»

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