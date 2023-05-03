Орловский кампус станет одним из четырёх

Орёл «породнится» с Екатеринбургом, Новосибирском и Калининградом.

Как сообщает пресс-служба «Единого заказчика в сфере строительства», контракт на строительство студенческого кампуса в Орле заключён. Как и планировалось, проект общей стоимостью 9,747 миллиарда рублей будет воплощать в жизнь компания ООО «Смарт менеджмент» из Москвы, входящая в структуру ГК «Смарт».

Напомним, общая площадь кампуса составит около 64 тысяч квадратных метров. На его территории будет находиться учебно-лабораторный корпус, общежитие на 1500 человек, футбольное поле с трибунами на 500 мест. Проект будут реализовывать на базе ОГУ имени Тургенева – к 2026-му году.

Как уточнили в пресс-службе компании «Смарт менеджмент», строительство орловского кампуса осуществляется в рамках программы «Наука и университеты» по поручению президента и правительства России. Еще три кампуса сейчас возводятся в Екатеринбурге, Новосибирске и Калининграде. Эти проекты финишируют раньше орловского — в 2024 и 2025 годах.

ИА «Орёлград»