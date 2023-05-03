Орёл и Брянск временно свяжут дополнительные автобусы

3.5.2023 | 10:53 Новости, Происшествия

Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

ИА «Орелград»

Дополнительное автобусное сообщение вводится временно, в связи с происшествием на железной дороге. Накануне Богомаз сообщил в своём официальном телеграмм-канале: ««В районе ж/д станции Снежетьская сработало неустановленное взрывное устройство. Пострадавших нет. В результате происшествия с рельсов сошёл локомотив и несколько вагонов грузового состава. Все оперативные службы работают на месте».

Позднее брянский губернатор уточнил, что до полного восстановления железнодорожного сообщения пассажиров РЖД, следующих из Брянска в Орёл, будут доставлять из областного центра в посёлок Белые Берега автобусами, а затем до конечного пункта, орловского вокзала – пригородным поездом.

Таким же образом организуют и обратное движение (сначала на поезде до Белых Берегов, потом на автобусе до станции «Брянск I») .

ИА «Орёлград»

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