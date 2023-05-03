В центре Орла сбили пешехода

3.5.2023 | 12:23 Новости, Происшествия

Мужчина госпитализирован.

Фото: пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области

Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области, авария произошла накануне в 22 часа 40 минут, у дома по Комсомольской, 200 (рядом с автовокзалом).

25-летний водитель ехал на «Ладе» по направлению из центра города. 62-летний пешеход передвигался по проезжей части ему навстречу. Видимо, из-за темноты он остался незамеченным, в результате чего и произошло столкновение.

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 10 ДТП.

ИА «Орёлград»

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