В центре Орла сбили пешехода

Мужчина госпитализирован.

Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области, авария произошла накануне в 22 часа 40 минут, у дома по Комсомольской, 200 (рядом с автовокзалом).

25-летний водитель ехал на «Ладе» по направлению из центра города. 62-летний пешеход передвигался по проезжей части ему навстречу. Видимо, из-за темноты он остался незамеченным, в результате чего и произошло столкновение.

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 10 ДТП.

ИА «Орёлград»