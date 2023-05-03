В Орле провели учения на случай холеры

3.5.2023 | 13:34 Медицина, Новости

«Условно больному» оказали необходимую помощь.

Фото: vk.com/rpn57

Учения организовали силами Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения.

Участники отработали алгоритмы поведения при возникновении очага заболевания. «Условно больного» выявили, госпитализировали в холерный госпиталь, провели работу по информированию причастных ведомств и служб, а также воплотили в жизнь комплекс противоэпидемических мероприятий. Результаты учений рассмотрели на рабочем совещании.

Эпидемии этого заболевания не регистрировались в нашей стране с 1985 года, однако периодически фиксируются единичные случаи заражения холерой у россиян, приезжающих из-за границы. Год назад главный сантитарный врач России Анна Попова выпустила специальное постановление «О дополнительных мерах по профилактике холеры в РФ». Тогда же губернатор Орловской области опроверг слухи о случаях распространения холеры в нашем регионе.

ИА «Орёлград»

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