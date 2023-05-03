В Орловской области обнаружили большое захоронение советских бойцов

3.5.2023 | 11:03 История, Новости, Общество

В нём могут находиться останки нескольких сотен человек.

Фото: vk.com/id651097482

Это защитники Отечества, погибшие в годы Великой Отечественной войны. Захоронение находится в Покровском районе рядом с селом Топки. Новость сообщил глава районной администрации Андрей Решетников.

Могилу обнаружили поисковики из молодёжного поискового объединения «Огненная дуга», которое возглавляет Николай Андреев. Работы по извлечению останков будут вестись до 5 мая в рамках ежегодной «Вахты Памяти». Затем их с почестями захоронят.

Николай Андреев рассказал подробности: «Нас часто спрашивают, зачем мы тревожим могилы? Пусть лежат себе, ведь столько лет прошло… Но в том-то и дело, что эти солдаты и офицеры были не похоронены, а засанитарены, то есть их тела просто свезли в одну яму и закопали. Мы исправляем эту несправедливость».

Ранее, осенью минувшего года, здесь же было обнаружено ещё одно крупное захоронение советских бойцов тех времён (302 человека). Их перезахоронили на кладбище села Топки.

ИА «Орёлград»

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