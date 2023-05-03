В Орловской области разыскивают самый чистый автобус

В конкурсе участвуют только межмуниципальные маршруты.

Оригинальное мероприятие — конкурсе «Чистый автобус» — проводит областное Казённое Учреждение «Организатор перевозок». Заявки на участие принимаются с сегодняшнего дня по 7-е мая. Победителя выберут на открытом интернет-голосовании.

Правила просты – необходимо сфотографировать один из автобусов, обслуживающих межмуниципальные («трёхзначные») маршруты региона, и разместить фото в комментариях к соответствующей записи в официальной группе учреждения «ВКонтакте».

На снимке должны быть видны номера маршрута и автобуса. Фотографии, ранее опубликованные в интернете, до участия в голосовании не допускаются.

Мероприятие проводится «с целью выявления общественного мнения и поддержания культуры обслуживания».

ИА «Орёлград»