В Орловской области разыскивают самый чистый автобус

3.5.2023 | 13:53 Новости, Общество

В конкурсе участвуют только межмуниципальные маршруты.

Фото: КУ ОО «Организатор перевозок»

Оригинальное мероприятие — конкурсе «Чистый автобус» — проводит областное Казённое Учреждение «Организатор перевозок». Заявки на участие принимаются с сегодняшнего дня по 7-е мая. Победителя выберут на открытом интернет-голосовании.

Правила просты – необходимо сфотографировать один из автобусов, обслуживающих межмуниципальные («трёхзначные») маршруты региона, и разместить фото в комментариях к соответствующей записи в официальной группе учреждения «ВКонтакте».

На снимке должны быть видны номера маршрута и автобуса. Фотографии, ранее опубликованные в интернете, до участия в голосовании не допускаются.

Мероприятие проводится «с целью выявления общественного мнения и поддержания культуры обслуживания».

ИА «Орёлград»

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