В Орловской области введут в эксплуатацию 19 км федеральных трасс

Таковы планы на этот год.

Как сообщает пресс-служба губернатора, речь идёт об участках трасс М-2 «Крым», Р-119 Орёл-Тамбов и Р-92 Калуга-Орел. Все они находятся в ведении ФКУ Упрдор Москва-Харьков.

В частности, на магистрали Орёл-Тамбов капитально отремонтируют шесть километров дорожного полотна, на остальных участках обустроят тонкослойные покрытия. На сегодняшний день на трассе Р-119 уже укреплены обочины, отремонтированы примыкания, заменены водопропускные трубы, обустроены лестничные сходы.

Главным итогом капитального ремонта станет расширение участка с двух до четырёх полос с барьерным ограждением на разделительной полосе, что увеличит пропускную способность трассы и повысит безопасность дорожного движения. Для жителей соседних населённых пунктов (Куликовский, Малая Куликовка, Телецентр и Грачёвка) будут созданы автобусные остановки и пешеходные тротуары.

ИА «Орёлград»