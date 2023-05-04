Клычков сообщил о расторжении контракта на ремонт Поликлиники №2

Губернатор Орловской области заверил, что крупный аванс «удалось сохранить».

Вопрос был поднят в ходе прямого эфира в соцсетях 3 мая.

«По второй поликлинике мы сейчас расторгаем контракт, чтобы заключить с новым подрядчиком. Подрядчик, который выиграл, оказался «стол и стул». Вот 44 закон, ничего тут не поделаешь. Выиграл, а работать ни возможности, ни сил. У него желание было получить аванс, но мы все эти средства сохранили в регионе, чтобы работы продолжать», — проинформировал губернатор.

Отметим, на сайте «Госзакупки» 30 декабря 2022 года был размещен подписанный контракт с ООО «Краснодарская строительная компания Старт». По его условиям уже 31 декабря подрядчик должен был получить 89,45% стоимости работ авансом – 24,88 млн рублей.

По данным kartoteka.ru, ООО «КСК Старт» зарегистрировано в Краснодаре в 2020 году. Уставный капитал – 25 тысяч рублей. Численность персонала в 2022 году – 1.

ИА «Орелград»