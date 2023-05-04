Орловца обвинили в незаконном хранении сена под открытым небом

Нарушения требований закона были найдены на личном подворье жителя Болховского района.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям обнародовало результаты выездной проверки, проведенной на основании поступившего в это ведомство информационного письма регионального управления ветеринарии. Последнее фактически заявило на владельца личного подсобного хозяйства, расположенного в Болховском районе Орловской области, о факте ненадлежащего содержания сельскохозяйственных животных, а именно крупного рогатого скота. Иными словами, речь идет о коровах, которые содержатся на частном подворье.

ТУ Россельхознадзора сообщило, что по поступившему сигналу был осуществлен выезд на место. Факты нарушения ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота «в целях их воспроизводства, выращивания и реализации» нашли свое подтверждение. В ведомстве довольно подробно перечислили выявленные нарушения. Например, сообщается, что территория личного подсобного хозяйства не огорожена способом, обеспечивающим недопущение проникновения диких животных.

«Хранение сена и соломы осуществляется в катушках возле фермы под открытым небом, — продолжает ведомство. — В хозяйстве не созданы условия для обеззараживания навоза. Навозная куча лежит на территории хозяйства непосредственно на земле. Животноводческие помещения находятся в аварийном состоянии (в крыше коровника имеются дыры и т.д.). Управлением выдано требование об устранении нарушений ветеринарного законодательства Российской Федерации».

Также с владельцем животных было проведено консультирование по вопросам содержания животных в соответствии с законодательством. К слову, подобные профилактические беседы сотрудники Россельхознадзора проводят на регулярной основе, в том числе с хозяйствующими субъектами, занимающимися реализацией животноводческой продукции. Например, только в марте Орловским межрайонным отделом ТУ Россельхознадзора было проведено три профилактических визита в форме профилактической беседы. Из них два визита коснулись индивидуальных предпринимателей, занимающихся торговлей продуктами животноводства, и один — юридического лица, занимающегося содержанием и разведением крупного рогатого скота, а также оборотом подконтрольной продукции животного происхождения.

В ходе таких мероприятий сотрудники ТУ Россельхознадзора консультируют предпринимателей, а также информируют об обязательных требованиях, предъявляемых к их деятельности и к объектам контроля, их соответствии критериям риска. Рассказывают им об основаниях и рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и интенсивности контрольных и надзорных мероприятий, проводимых в соответствии с присвоенной каждому объекту категорией риска.

ИА «Орелград»