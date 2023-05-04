Орловцев попросили не поддаваться на провокации «Небесного полка»

Губернатор Орловской области Андрей Клычков рекомендовал сразу обращаться к правоохранителям.

Тему опасного проекта глава Орловской области поднял в ходе прямого эфира в соцсетях 3 мая. По словам Андрея Клычкова, это просто попытка снизить уровень обеспечения безопасности.

«Инициирована новая кампания по якобы реализации проекта «Небесный полк». Рассылают якобы официальные приглашения поучаствовать с выпуском шариков с фольгой. Я вас всех убедительно прошу: не поддавайтесь на провокации. Представляете, что это такое, когда взлетает огромное количество шариков с фольгой – это просто помехи для наших систем безопасности».

Губернатор Орловской области отметил, что все официальные форматы, которые будут использовать для празднования 9 мая, опубликуют и доведут до населения официальные органы. При приглашении на участие в проекте «Небесный полк» губернатор рекомендовал обращаться в правоохранительные органы.

ИА «Орелград»