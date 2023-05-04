Орловские фермеры проигнорировали систему «Цербер»

Селяне не зарегистрировались в системе, отслеживающей применение пестицидов.

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям в ходе планового наблюдения выявили целый ряд индивидуальных предпринимателей, нарушивших требования законодательства. Речь идет о фермерах, работающих на территории Ливенского, Краснозоренского и Колпнянского районов Орловской области. В пресс-службе ведомства отметили, что их деятельность связана с применением пестицидов и агрохимикатов. Соедовательно, они должны зарегистрироваться в государственной информационной системе «Цербер», которая предназначена для контроля за ситуацией в данной сфере.

Наблюдение показало, что фермеры или не зарегистрированы в системе «Цербер» или представленные ими сведения о своих сельхозпредприятиях оказались не полными. По итогам наблюдения главам пяти крестьянско-фермерских хозяйств региона были направлены предостережения с целью соблюдения установленных требований действующего законодательства. Иными словами, им напомнили о необходимости регистрации в информационной системе в соответствии с ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».

Тем временем Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям обнародовало итоги работы в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами за первый квартал 2023 года. Правонарушения в этой сфере считаются сезонными. Напомним, правила строго регламентируют такую работу, поскольку из-за их нарушения могут пострадать как жители населенных пунктов, расположенных рядом с обрабатываемыми химикатами полями, так и полезные насекомые. Обработка полей без предварительного оповещения может привести к массовому мору пчел.

По данным ведомства, в первом квартале текущего года при осуществлении государственного контроля в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами было проведено 471 контрольно-надзорное мероприятие, в том числе 162 в Орловской области. Основная доля – это мероприятия без взаимодействия с хозяйствующими субъектами, то есть мониторинг безопасности. В результате только в Орловской области было выявлено 161 нарушение регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при производстве сельскохозяйственной продукции.

«Наиболее часто встречающимися нарушениями стали отсутствие должного оповещения жителей и владельцев пасек о проведении обработок ядохимикатами, отсутствие регистрации сельхозтоваропроизводителей в информационной системе «Сатурн», — сообщает ТУ Россльхознадзора. — По результатам проведенных мероприятий, в целях предупреждения совершения нарушений законодательства в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, территориальным Управлением направлено 472 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований (из них 161 – в Орловской области), к административной ответственности привлечены одно юридическое и шесть должностных лиц».

Всего в этом году Управлением Россельхознадзора в отношении хозяйствующих субъектов, допустивших нарушения регламентов применения пестицидов и агрохимикатов, вынесено семь постановлений о привлечении к административной ответственности виновных лиц на общую сумму 22 тысячи рублей. Добавим, что с целью разъяснения законодательства в указанной сфере специалистами на территории двух подведомственных регионов было проведено 42 профилактических визита, 281 консультирование юридических лиц и предпринимателей, а также 30 информирований.

ИА «Орелград»