Орловский суд ужесточил наказание с условного на реальное

Виновника «пьяного ДТП» приговорили к трём годам колонии-поселения.

Дорожное происшествие случилось в Покровском районе на трассе между сёлами Березовка и Гремячье. Нетрезвый водитель, выпивший за сутки около полутора литров водки, вылетел на «встречку» и столкнулся с другой машиной. Его «оппонент» получил множественные переломы. Выбраться из искорёженного автомобиля ему помогали сотрудники МЧС.

Однако виновник ДТП не компенсировал ущерб и не принёс извинения, а в суде отказался давать показания. Районный суд дал ему три года лишения свободы условно и три года испытательного срока, а также лишил водительских прав на два с половиной года.

Однако приговор обжаловали. Орловский областной суд ужесточил наказание до реального лишения свободы. При вынесении решения учли степень опасности преступления, конкретные обстоятельства, а также характеристику самого осуждённого. Известно, что ранее он привлекался к административной ответственности.

ИА «Орёлград»