«Орловское полесье» закупило электровелосипеды

4.5.2023 | 7:36 Новости, Общество

Национальный парк потратит на них более 2,6 млн рублей.

Фото группы «Орловское полесье. Информационный канал».

Поставщик определен в ходе электронного аукциона. Наиболее выгодное предложение сделала предприниматель Козлова Елена Валерьевна из Кемерово. Договор в стадии подписания, указано на сайте «Госзакупки».

В перечне  обновок 10 штук Minako FOX-L 23Ah, 11 единиц  Minako FOX-S 23Ah, пять  MinakoTrike или эквиваленты. Температурный режим работы аккумулятора  от –7 до +40 °С. У велосипедов должен быть ЖК дисплей на руле, блок управления с кнопками. Необходимы передняя LEDфара с плоским неслепящим пучком света, задний багажник, передняя корзина, удлиненные крылья.

Гарантийный срок — 12 месяцев с момента передачи товара заказчику. На поставку товара отводится 45 рабочих дней.

ИА «Орелград»

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