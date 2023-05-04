«Орловское полесье» закупило электровелосипеды

Национальный парк потратит на них более 2,6 млн рублей.

Поставщик определен в ходе электронного аукциона. Наиболее выгодное предложение сделала предприниматель Козлова Елена Валерьевна из Кемерово. Договор в стадии подписания, указано на сайте «Госзакупки».

В перечне обновок 10 штук Minako FOX-L 23Ah, 11 единиц Minako FOX-S 23Ah, пять MinakoTrike или эквиваленты. Температурный режим работы аккумулятора от –7 до +40 °С. У велосипедов должен быть ЖК дисплей на руле, блок управления с кнопками. Необходимы передняя LEDфара с плоским неслепящим пучком света, задний багажник, передняя корзина, удлиненные крылья.

Гарантийный срок — 12 месяцев с момента передачи товара заказчику. На поставку товара отводится 45 рабочих дней.

ИА «Орелград»