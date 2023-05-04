В доме покойного орловчанина нашли 14 ящиков с минами

Общее количество боеприпасов составило 140 штук.

Как сообщает телеграм-канал Shot, все мины – 50-го калибра, времён Великой Отечественной войны, предназначены для стрельбы из миномётов.

Впечатляющий арсенал хранил в своём доме пенсионер из села Берёзовка. На момент смерти ему было 70 лет. Боеприпасы обнаружили наследники его недвижимости и имущества.

Источник сообщает, что в данный момент уже ведётся уничтожение боеприпасов. Параллельно сотрудники правоохранительных органов выясняют их происхождение и назначение.

Напомним, что накануне МЧС отчиталась об уничтожении 279 боеприпасов в Троснянском районе.

ИА «Орёлград»