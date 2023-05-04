В Минздраве РФ прояснили ситуацию с орловской вакциной от кори

Ситуация по этой болезни ухудшилась в 44 регионах.

В Орловской области случаев заболевания корью пока не выявлено. РБК, ссылаясь на Департамент здравоохранения нашего региона, сообщил «об отсутствии вакцины от кори для подчищающей иммунизации взрослых», правда, указав, что поставки дополнительных доз препарата именно для этих целей ожидаются уже в текущем месяце.

Эту информацию прокомментировали в Минздраве РФ. «В Орловской области сформирован необходимый резерв для иммунизации в очагах в случае их выявления, но в настоящее время ситуация с заболеваемостью контролируемая», — пояснили в ведомстве для ТАСС.

Напомним, что на днях в Орле прошли учения на случай регистрации больного холерой, организованные Роспотребнадзором и Депздравом.

ИА «Орёлград»