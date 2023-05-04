В Орле у ротонды на Дворянке сняли всю плитку

4.5.2023 | 16:03 ЖКХ, Новости

Ситуацию прокомментировал первый зампредседателя облсовета.

Фото: oreltimes.ru

Фотографии с места событий, присланные орловчанами, опубликовал «Орёлтаймс». Многих авторов фото обеспокоило такое развитие событий.

Ситуацию прокомментировал первый заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин. Он успокоил орловчан, пояснив, что данные работы ведутся в рамках масштабного благоустройства сквера «Дворянское гнездо».

«Мы установили за ходом выполнения работ двусторонней контроль: общественный и проектный. Подрядчик тесно взаимодействует с организацией, которая разрабатывала проект благоустройства сквера. Ситуация находится под контролем ежедневно», — рассказал депутат.

Напомним, что работами занимается ООО «Элитный сад». Подрядчик должен сдать объект до 1 сентября этого года. Цена контракта составляет около 121 миллиона рублей.

ИА «Орёлград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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