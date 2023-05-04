В Орловской области будут искать полезные ископаемые

Для этого скорректируют правила землепользования и застройки.

Заседание профильной областной комиссии провёл первый заместитель губернатора Орловской области Владимир Ивановский.

Разведку и добычу полезных ископаемых планируется вести на участке №1 Мценского месторождения и на участке недр Лобынцевский-1 (в Сосковском районе). На первой территории могут находиться месторождения строительного известняка, на второй – строительных песков.

Также планируется скорректировать границы посёлка Зелёный Шум, расположенного в Орловском муниципальном округе. В его границы включат участок, на котором находятся уже существующие объекты недвижимости (жилые дома и хозяйственные постройки). Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области.

ИА «Орёлград»