В Орловской области будут искать полезные ископаемые

4.5.2023 | 17:02 Новости, Экономика

Для этого скорректируют правила землепользования и застройки.

ИА «Орелград»

Заседание профильной областной комиссии провёл первый заместитель губернатора Орловской области Владимир Ивановский.

Разведку и добычу полезных ископаемых планируется вести на участке №1   Мценского месторождения и на участке недр Лобынцевский-1 (в Сосковском районе). На первой территории могут находиться месторождения строительного известняка, на второй – строительных песков.

Также планируется скорректировать границы посёлка Зелёный Шум, расположенного в Орловском муниципальном округе. В его границы включат участок, на котором находятся уже существующие объекты недвижимости (жилые дома и хозяйственные постройки). Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области.

ИА «Орёлград»

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