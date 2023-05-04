В Орловской области отключение горячей воды отодвинут до 1 июня

4.5.2023 | 14:16 Важное, ЖКХ, Новости

Такое распоряжение дал губернатор.

ИА «Орелград»

Андрей Клычков озвучил его сегодня на совещании с главами муниципальных образований.

Губернатор указал, что синоптики не обещают орловчанам потепления в ближайшие дни и недели. Ождается, что погода «исправится» только со второй половины мая.

В связи с этим Клычков обратился к главам муниципалитетов: «Прошу собрать все графики и не допускать отключение горячей воды до 1 июня. Необходимо держать этот вопрос на контроле». Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Ранее в Орле «Квадра» заявила об отключении горячей воды с 11 мая.

ИА «Орёлград»

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