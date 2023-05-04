В Орловской области «засудили» нелегальную свалку

Иск подала районная прокуратура.

Как сообщает надзорное ведомство, свалка находится в Залегощенском районе в границах села Ржавец. На земельном участке складируются твёрдые бытовые отходы.

Так как администрация района не предприняла оперативных мер по исправлению данной ситуации, прокуратура подала иск в суд. Он был удовлетворён – чиновников официально обязали убрать свалку. Исполнение данного решения находится на контроле надзорного органа.

Ранее во Мценском районе депутаты местного совета потребовали остановить строительство мусорного полигона.

ИА «Орёлград»