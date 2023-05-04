В Орловской области «засудили» нелегальную свалку

4.5.2023 | 10:46 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Иск подала районная прокуратура.

Фото: УК «Зеленая Роща» (иллюстративное)

Как сообщает надзорное ведомство, свалка находится в Залегощенском районе в границах села Ржавец. На земельном участке складируются твёрдые бытовые отходы.

Так как администрация района не предприняла оперативных мер по исправлению данной ситуации, прокуратура подала иск в суд. Он был удовлетворён – чиновников официально обязали убрать свалку. Исполнение данного решения находится на контроле надзорного органа.

Ранее во Мценском районе депутаты местного совета потребовали остановить строительство мусорного полигона.

ИА «Орёлград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования