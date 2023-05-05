В Орле «забуксовало» обновление туристической инфраструктуры

5.5.2023 | 11:18 Культура, Новости, Экономика

Областные власти ещё не подписали соответствующий контракт.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Об этом стало известно на совещании губернатора Орловской области с главами муниципальных образований. Андрей Клычков поручил как можно скорее заключить контракт, остающийся «в работе», и до 5 августа выполнить основную часть задач. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Напомним, что обновление туристической инфраструктуры Орла означает внедрение единого архитектурного и дизайн-кода, в соответствии с которым обновятся вывески и навигация по городу — указатели, карты-схемы, знаки. Ранее заявка областного центра победила во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода и получила право на государственную финансовую поддержку.

ИА «Орёлград»

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