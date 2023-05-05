В Орловской области создадут резерв «мэров»

Включенные в резерв кандидаты смогут рано или поздно стать градоначальниками.

Губернатор Андрей Клычков издал указ, утверждающий «Порядок формирования, ведения и подготовки резерва кандидатов на должность главы муниципального образования Орловской области». Как следует из преамбулы документа, такой резерв необходим «в целях своевременного выдвижения кандидатур на должность главы муниципального образования». Официально он представляет собой сформированную в установленном порядке группу граждан РФ, обладающих необходимыми профессионально-деловыми, личностными и морально-этическими качествами для избрания на должность главы муниципального образования.

Основной задачей резерва является обеспечение своевременного выдвижения кандидатов, обладающих наиболее высоким управленческим потенциалом. Формирование, ведение и подготовка резерва обещают базировать на таких принципах, как законность, доступность информации о резерве, добровольность включения в него, единство основных требований, предъявляемых к кандидатам и объективность оценки кандидатов на включение в резерв.

«Формирование резерва не является препятствием для выдвижения граждан РФ, не включенных в резерв, на должность главы муниципального образования», — подчеркнуто в указе губернатора.

Выдвижение кандидатов на включение в резерв осуществляется по представлению органов государственной власти и местного самоуправления, Общественной палаты и Ассоциации «Совет муниципальных образований Орловской области».

Требования, предъявляемые к кандидатам: наличие гражданства Российской Федерации и высшего профессионального образования, владение государственным языком; отсутствие ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления. Соискатели будут проходить отбор, прежде чем попасть в резерв, то есть они еще на этой стадии потренируются выигрывать выборы. Решение о проведении отбора принимается губернатором не реже одного раза в год на основании ходатайства администрации губернатора.

Отбор осуществляется в два этапа и заключается в оценке профессиональных и личностных качеств кандидата, а также его соответствия установленным требованиям. Соискатели будут проходить тестирование и индивидуальное собеседование. За каждый ответ им будут выставлять баллы. По результатам индивидуального собеседования на основании всех конкурсных бюллетеней рассчитывается средний балл, полученный каждым кандидатом, который заносится в оценочный лист. Победителем отбора признается участник отбора, набравший наибольший итоговый балл. В случае равенства итоговых баллов победителями признаются несколько участников отбора.

Указом губернатора предусмотрено и проведение работы с гражданами, состоящими в резерве. Это будет как самостоятельная теоретическая подготовка, так и участие в мероприятиях, проводимых органами власти, в научно-практических конференциях, семинарах, тренингах, мастер-классах и стратегических сессиях.

ИА «Орелград»