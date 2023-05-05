В Орёл доставят мощи Георгия Победоносца

Торжественная встреча состоится 11 мая.

Ковчег с частицей мощей святого прибудет в наш регион в рамках Всероссийского молебна о Победе. Как сообщает Орловская епархия, тожественная встреча пройдёт в гарнизонном храме Казанской иконы Божией Матери на Наугорском шоссе, 66, в 20 часов 30 минут. Молебное пение святому Георгию совершит лично митрополит Тихон.

12 мая в 6 часов мощи будут перенесены в Успенский (Михаило-Архангельский) собор. Храм будет открыт с этого времени и до 22 часов. 13 мая в 19 часов состоятся торжественные проводы святыни.

Напомним, что Святой Георгий считается небесным покровителем православного воинства.

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ИА «Орёлград»