Вакцины от кори не хватает только взрослым орловчанам

5.5.2023 | 11:02 Медицина, Новости

Орловский депзрав ещё раз прокомментировал важную тему.

Фото: Администрация Орла (иллюстративное)

Ранее федеральные СМИ сообщили, что в нашей области отсутствует «вакцина от кори для подчищающей иммунизации взрослых».

В Департаменте здравоохранения Орловской области подтвердили эту информацию. Однако чиновники указали, что вакцина для несовершеннолетних, необходимая для их плановой иммунизации, присутствует в регионе в достаточном количестве. Также у Орловской области есть резервный запас вакцины, которого окажется вполне достаточно при возникновении локальных очагов инфекции.

«Ситуация с отсутствием вакцины от кори связана с высокой загрузкой завода-производителя. Сейчас, как и многие другие регионы, мы ожидаем поставку вакцины, которая должна состояться в ближайшее время», — пояснили в депздраве.

Кроме того, чиновники указали, что с начала этого года в регионе не выявлено ни одного случая кори, а процент привитых орловчан составляет около 98%.

ИА «Орёлград»

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