В Ливнах отменили праздничную торговлю

6.5.2023 | 14:26 Новости, Общество

Решение принято из соображений безопасности местного населения.


Администрация города Ливны признала утратившим силу собственное постановление от 26 апреля 2023 года «Об организации праздничной торговли при проведении мероприятий, посвященных празднованию 9 Мая». Новое постановление принято в соответствии с протоколом заседания оперативного штаба Орловской области и на основании решения антитеррористической комиссии по городу Ливны. Организация праздничной торговли при проведении массовых мероприятий отменена из соображений безопасности.

Ранее предполагалось, что она развернется 9 мая на территории города согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов и аттракционов. Прием заявок на участие стартовал 28 апреля, однако теперь он прекращен. Места для размещения торговых объектов и аттракционов должны были предоставляться согласно очередности подачи заявок по дате и времени. Право на осуществление торговли и размещение аттракционов давало разрешение, выданное властями на платной основе. Эти деньги должны были пополнить муниципальную казну.

Администрацией города был утвержден и ассортиментный перечень товаров для праздничной торговли. В него входили: изделия народного и художественного промысла, сувенирная продукция, игрушки, шары, кондитерские изделия без кремовых начинок в упакованном виде, сладкая вата, попкорн, кукуруза, продовольственная группа товаров в упакованном виде, безалкогольные напитки в промышленной упаковке, мороженое в упакованном виде (при наличии морозильного оборудования) и шашлык.

Однако праздника это не отменяет. Как сообщили в администрации Ливен, в преддверии Дня Победы представители органов местного самоуправления поздравляют с праздником участников Великой Отечественной войны, узников концлагерей, ливенцев, проживающих в городском Доме ветеранов, семьи участников СВО и многодетные семьи, в которых воспитываются пять и более детей. Всего в городе власти поздравят более 200 человек. Им вручают подарочные наборы, в состав которых входят фрукты, овощи, бакалея и кондитерские изделия. Доставить подарки адресатам помогают «Волонтеры Победы».

«Глава города Ливны Сергей Трубицин встретился с проживающими в пункте временного размещения, — добавили в администрации Ливен. — Сейчас здесь находятся 54 человека, после начала спецоперации вынужденно покинувшие родные дома на территории Украины, ДНР и ЛНР. Сергей Александрович поздравил их с приближающимся Днем Победы в Великой Отечественной войне — нашим общим праздником, который по-настоящему объединяет русских и украинцев, и еще многие народы независимо от национальности, веры, взглядов и убеждений. Пожелал здоровья, благополучия, мирного неба над головой».

ИА «Орелград»

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