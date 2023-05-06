В Ливнах отменили праздничную торговлю

Решение принято из соображений безопасности местного населения.



Администрация города Ливны признала утратившим силу собственное постановление от 26 апреля 2023 года «Об организации праздничной торговли при проведении мероприятий, посвященных празднованию 9 Мая». Новое постановление принято в соответствии с протоколом заседания оперативного штаба Орловской области и на основании решения антитеррористической комиссии по городу Ливны. Организация праздничной торговли при проведении массовых мероприятий отменена из соображений безопасности.

Ранее предполагалось, что она развернется 9 мая на территории города согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов и аттракционов. Прием заявок на участие стартовал 28 апреля, однако теперь он прекращен. Места для размещения торговых объектов и аттракционов должны были предоставляться согласно очередности подачи заявок по дате и времени. Право на осуществление торговли и размещение аттракционов давало разрешение, выданное властями на платной основе. Эти деньги должны были пополнить муниципальную казну.

Администрацией города был утвержден и ассортиментный перечень товаров для праздничной торговли. В него входили: изделия народного и художественного промысла, сувенирная продукция, игрушки, шары, кондитерские изделия без кремовых начинок в упакованном виде, сладкая вата, попкорн, кукуруза, продовольственная группа товаров в упакованном виде, безалкогольные напитки в промышленной упаковке, мороженое в упакованном виде (при наличии морозильного оборудования) и шашлык.

Однако праздника это не отменяет. Как сообщили в администрации Ливен, в преддверии Дня Победы представители органов местного самоуправления поздравляют с праздником участников Великой Отечественной войны, узников концлагерей, ливенцев, проживающих в городском Доме ветеранов, семьи участников СВО и многодетные семьи, в которых воспитываются пять и более детей. Всего в городе власти поздравят более 200 человек. Им вручают подарочные наборы, в состав которых входят фрукты, овощи, бакалея и кондитерские изделия. Доставить подарки адресатам помогают «Волонтеры Победы».

«Глава города Ливны Сергей Трубицин встретился с проживающими в пункте временного размещения, — добавили в администрации Ливен. — Сейчас здесь находятся 54 человека, после начала спецоперации вынужденно покинувшие родные дома на территории Украины, ДНР и ЛНР. Сергей Александрович поздравил их с приближающимся Днем Победы в Великой Отечественной войне — нашим общим праздником, который по-настоящему объединяет русских и украинцев, и еще многие народы независимо от национальности, веры, взглядов и убеждений. Пожелал здоровья, благополучия, мирного неба над головой».

ИА «Орелград»