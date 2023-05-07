Курянину не понравился штраф за незаконную охоту в орловском лесу

Дмитровский районный суд Орловской области рассмотрел жалобу курского «охотника».

Как сообщает пресс-служба Дмитровского районного суда, рассмотрена жалоба на постановление заместителя начальника управления экологического надзора и природопользования Орловской области. Подал ее житель города Железногорска Курской области. Он пытался оспорить административный штраф в 1000 рублей, наложенный на него по части 1 статьи 8.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Иными словами, курянина наказали за охоту на территории охотхозяйства без разрешения на право добычи охотничьих ресурсов и путевки.

Как следует из материалов, административное дело на курянина было заведено в январе текущего года. Согласно протоколу он осуществлял охоту с использованием личного карабина на территории охотничьих угодий ООО «Володино», хотя не имел путевки и разрешения. Задержан он был охотоведом около 20 часов вечера. Сам охотник в суде заявил, что постановление было вынесено в отношении него незаконно и необоснованно, поэтому оно подлежит отмене. В жалобе он написал, что в указанный день и в указанное время находился в автомобиле, припаркованном на обочине дороги, проходящей по полю, являющемуся средой обитания диких животных.

С его слов, днем он находился на охоте в охотничьих угодьях общего пользования, граничащих с территорией охотничьих угодий «Володино». После охоты по федеральной трассе двигался домой. При этом с асфальтированной дороги не съезжал, охоту не осуществлял. Он признал, что оружие, имевшееся в автомобиле, принадлежит ему на законных основаниях, но заявил, что данное оружие в зачехленном виде он перевозил к себе домой именно там, где был задержан, «поскольку иной дороги для проезда нет».

В судебном заседании были изучены возражения должностного лица, составившего протокол об административном правонарушении. Он пояснил, что охотник при даче объяснений сообщил недостоверную информацию относительно цели своего нахождения и путей перемещения. Никаких следов транспортного средства по тем дорогам, о которых он сообщал, не было. Его автомобиль находился на противоположной стороне движения на обочине на тупиковой дороге, рядом с полем с посевами озимых, где часто появляются косули. К тому же, его ружье было оснащено ночным прицелом.

«Суд, исследовав материалы дела, и оценив доводы жалобы, оставил без изменения постановление должностного лица, указав, что должностным лицом всесторонне и полно исследованы доказательства по делу и им дана объективная оценка. Оснований для изменения и отмены постановления не имеется», — резюмирует пресс-служба районного суда.

ИА «Орелград»