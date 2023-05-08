Орловский сорт яблок «День Победы» внесли в Госреестр

Разработчик трудился над ним 27 лет.

После включения в Госреестр сорт можно культивировать в промышленных садах. Как сообщают «Вести-Орёл», над выведением сорта во Всероссийском научно-исследовательском институте селекции плодовых культур около 27 лет работал академик РАН Евгений Седов.

Сам он является «ребёнком войны» и помнит и её первый, и её последний день. Поэтому название для нового сорта выбрано не случайно. Символично и то, что яблоки «День Победы» имеют кисло-сладкий вкус.

Год назад на участке производственного испытания высадили 100 деревьев нового сорта. Они успешно пережили зиму, но дадут первые плоды лишь спустя ещё несколько лет.

ИА «Орёлград»