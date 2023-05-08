Орловских лосят-сирот приютили в Липецкой области

Скорее всего, их мать стала добычей браконьеров.

Егери нашли двух «беспризорных» лосят во Мценском районе на территории Тельченского сельского поселения у деревни Дежкино. Как сообщают «Вести-Орёл», пока полиция не нашла следов нелегальных охотников.

Лосятам дали имена — Мартин и Элла – и нашли для них новое «место жительства». Животных приютили в крестьянско-фермерском хозяйстве в Липецкой области. Сейчас решается вопрос об оформлении в Охотнадзоре всех бумаг, необходимых для «постоянной прописки».

Сообщается, что за последнюю неделю каждое из животных прибавило в весе по одному килограмму.

ИА «Орёлград»