Орловских лосят-сирот приютили в Липецкой области

8.5.2023 | 12:53 Новости, Происшествия

Скорее всего, их мать стала добычей браконьеров.

Фото: vestiorel.ru

Егери нашли двух «беспризорных» лосят во Мценском районе на территории Тельченского сельского поселения у деревни Дежкино. Как сообщают «Вести-Орёл», пока полиция не нашла следов нелегальных охотников.

Лосятам дали имена — Мартин и Элла – и нашли для них новое «место жительства». Животных приютили в крестьянско-фермерском хозяйстве в Липецкой области. Сейчас решается вопрос об оформлении в Охотнадзоре всех бумаг, необходимых для «постоянной прописки».

Сообщается, что за последнюю неделю каждое из животных прибавило в весе по одному килограмму.

ИА «Орёлград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования