В Орле прошёл митинг в честь Дня Победы

8.5.2023 | 14:55 Важное, Новости, Общество, СВО

Церемония завершилась возложением цветов.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В начале мероприятия юнармейцы школы №10 передали дубликат Красного флага Победы Почётному караулу из числа курсантов Академии ФСО, которые торжественно подняли его над зданием по площади Мира, 5.

В сквере Танкистов выступили ветераны Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции, а также губернатор Андрей Клычков, Лариса Резникова, и.о. главы администрации Троицкого района ЛНР, закреплённого за Орловской областью, и другие официальные лица. Ветеран Великой Отечественной войны Леопольд Борисович Дыскин в своём выступлении отметил: «Нет в мире такой силы, которая могла бы победить Россию. Наш народ как всегда в такие непростые времена сплотился в единую монолитную силу, которую победить невозможно».

После участники митинга возложили цветы к мемориалу танкистам, памятнику Ивану Баграмяну и мемориальной доске в честь Евгения Аграновича. Затем состоялись показательные выступления курсантов ФСО. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

 

 

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

ИА «Орёлград»

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