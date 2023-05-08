В Орле прошёл митинг в честь Дня Победы

Церемония завершилась возложением цветов.

В начале мероприятия юнармейцы школы №10 передали дубликат Красного флага Победы Почётному караулу из числа курсантов Академии ФСО, которые торжественно подняли его над зданием по площади Мира, 5.

В сквере Танкистов выступили ветераны Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции, а также губернатор Андрей Клычков, Лариса Резникова, и.о. главы администрации Троицкого района ЛНР, закреплённого за Орловской областью, и другие официальные лица. Ветеран Великой Отечественной войны Леопольд Борисович Дыскин в своём выступлении отметил: «Нет в мире такой силы, которая могла бы победить Россию. Наш народ как всегда в такие непростые времена сплотился в единую монолитную силу, которую победить невозможно».

После участники митинга возложили цветы к мемориалу танкистам, памятнику Ивану Баграмяну и мемориальной доске в честь Евгения Аграновича. Затем состоялись показательные выступления курсантов ФСО. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области.

ИА «Орёлград»