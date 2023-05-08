В зону СВО доставили «гуманитарку» из Орловского МО

Это последний груз ко Дню Победы.

«Мы завершаем наш «гуманитарный забег» на фронт к великому празднику – Дню Победы, и приступаем к сбору очередных посылок», — рассказал советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев в соцсетях.

Груз, собранный в Орловском муниципальном округе, «потянул» на 2 тонны. Это комплекты летней формы и тактической обуви, различные инструменты, строительные материалы, маскировочные сети, фонари, перчатки, газовые баллоны и блиндажные свечи, личные посылки, а также разнообразные продукты питания.

Груз доставили под Кременную, в Северодонецкий район Луганской Народной Республики. На этом участке сражаются 32 орловских бойца, в основном, из Орловского муниципального округа, а также Орла, Ливенского, Сосковского и Глазуновского районов.

ИА «Орёлград»