По Орлу курсирует праздничный трамвай

Внутри вагона артисты в форме исполняют военные песни.

Такой подарок орловским пассажирам организовал муниципальный театр «Русский стиль». Праздничный вагон работает на маршруте №3 («Трамвайно-троллейбусное предприятие – Завод «Химмаш»»).

Прокатиться в нём можно сегодня до 16:30. Полное видео такой поездки (практически от первой до последней станции) размещено в группе «Транспорт 57 | Транспорт Орла и Орловской области» «Вконтакте».

Напомним, что сегодня в Орле завершилась работа над граффити в честь знаменитой лётчицы времён Великой Отечественной войны, нашей землячки Марины Павловны Чечневой.

ИА «Орёлград»