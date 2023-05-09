По Орлу курсирует праздничный трамвай

9.5.2023 | 15:54 Новости, Общество

Внутри вагона артисты в форме исполняют военные песни.

Фото: t.me/orel_adm

Такой подарок орловским пассажирам организовал муниципальный театр «Русский стиль». Праздничный вагон работает на маршруте №3 («Трамвайно-троллейбусное предприятие – Завод «Химмаш»»).

Прокатиться в нём можно сегодня до 16:30. Полное видео такой поездки (практически от первой до последней станции) размещено в группе «Транспорт 57 | Транспорт Орла и Орловской области» «Вконтакте».

Напомним, что сегодня в Орле завершилась работа над граффити в честь знаменитой лётчицы времён Великой Отечественной войны, нашей землячки Марины Павловны Чечневой.

ИА «Орёлград»

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