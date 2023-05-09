Под Орлом в ДТП пострадал человек

9.5.2023 | 12:21 Новости, Происшествия

Авария случилась в Шаблыкино.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

Как сообщает Управление МЧС по Орловской области, сигнал о происшествии поступил около 2 часов ночи 7 мая. Авария случилась в райцентре на улице Лермонтова.

По предварительной версии, водитель сам не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Сообщается об одном пострадавшем.

На месте ДТП работали силы и средства 37-й Пожарно-спасательной части.

Ранее Управление МВД по Орловской области сообщило, что этой ночью под Орлом произошло ДТП с участием двух «Фольксвагенов», также с пострадавшим.

ИА «Орёлград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования