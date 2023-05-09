Под Орлом в ДТП пострадал человек

Авария случилась в Шаблыкино.

Как сообщает Управление МЧС по Орловской области, сигнал о происшествии поступил около 2 часов ночи 7 мая. Авария случилась в райцентре на улице Лермонтова.

По предварительной версии, водитель сам не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Сообщается об одном пострадавшем.

На месте ДТП работали силы и средства 37-й Пожарно-спасательной части.

Ранее Управление МВД по Орловской области сообщило, что этой ночью под Орлом произошло ДТП с участием двух «Фольксвагенов», также с пострадавшим.

ИА «Орёлград»