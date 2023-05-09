Сегодня утром под Орлом горел жилой дом

9.5.2023 | 11:27 Новости, Происшествия

На месте работали сотрудники двух ПСЧ.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

Тревожное сообщение поступило в Управление МЧС по Орловской области около шести часов утра. Загорелся жилой дом, расположенный в Орловском муниципальном округе в деревне Киреевка на улице Кибички.

На место выехали силы и средства 1-й и 3-й Пожарно-спасательных частей. Как сообщает пресс-служба Управления, обошлось без погибших и пострадавших.

По данным на утро сегодняшнего дня за последние сутки в области зарегистрировано 4 техногенных пожара. Также в регионе изъято и уничтожено 11 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны. Кроме того, сотрудники МЧС дважды привлекались к ликвидации последствий ДТП.

ИА «Орёлград»

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