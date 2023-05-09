В честь праздника солдатской кашей накормили 6 тысяч орловчан

Гречкой с мясом угощали в Парке Победы.

Такого впечатляющего результата удалось добиться за четыре дня Фестиваля солдатской кухни. Как сообщает пресс-служба администрации Орла, бесплатное питание организовала Академии ФСО. Желающим выдали около шести тысяч порций.

Однако это не единственное угощение, которое можно попробовать в рамках фестиваля. Также в Парке Победы, благодаря некоторым орловским предпринимателям, можно бесплатно перекусить перловой кашей (с добавлением моркови) и бутербродами с килькой. Отдельные блюда предусмотрены для детей.

Также сегодня праздничное настроение для орловчан помог создать «трамвайный» проект театра «Русский стиль».

ИА «Орёлград»