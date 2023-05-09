В Орле раскрыли дачную кражу

9.5.2023 | 13:26 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Подозреваемый задержан.

ИА «Орелград»

Объектом преступного посягательства стало имущество, которое хранилось в дачном домике на участке рядом с озером «Светлая жизнь». Владелец дачи, приехав на свою землю, увидел, что кто-то взломал дверь строения. Преступник похитил из домика различные металлические изделия (в том числе, провода).

Уголовное дело возбудили в отделении полиции по Заводскому району Орла. Сотрудники угрозыска установили подозреваемого – 36-летнего мужчину без определённого места жительства. Полицейские установили, что он сдал похищенное имущество в пункт приёма металлолома.

Подозреваемый дал признательные показания. Оказалось, что в итоге он выручил около двух тысяч рублей. В данный момент он ожидает суда, находясь под стражей. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области.

ИА «Орёлград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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