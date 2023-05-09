В Орловской области начала снижаться заболеваемость ковидом

9.5.2023 | 10:38 Медицина, Новости

На днях ВОЗ объявила об окончании пандемии.

Фото Администрации Орла

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области, за первую неделю мая заболеваемость новой коронавирусной инфекцией снизилась на 4%. Зарегистрирован 161 случай. За предыдущую неделю показатель не уменьшался, но и не увеличивался.

В целом заболеваемость ОРВИ сократилась на 11,5%, неделей ранее – на 2,7%. В эту категорию включают новую коронавирусную инфекцию, грипп и другие виды острых респираторных вирусных инфекций.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения официально «отменила» пандемию ковида, хотя и отметила, что вирус не перестал представлять угрозу для человечества. «Официальная» пандемия новой коронавирусной инфекции продлилась с 11 марта 2020-го по 5-е мая 2023-го — 3 года 1 месяц и 24 дня.

ИА «Орёлград»

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