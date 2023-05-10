Дело о гибели пассажира в пьяном ДТП дошло до кассации

Суд кассационной инстанции оставил приговор Верховского районного суда без изменения.

Уголовное дело о смертельном пьяном ДТП, решение по которому впервые было вынесено еще в июне прошлого года, дошло до кассации. Осужденный по нему водитель не оставляет попыток изменить приговор, который ему видится чересчур суровым. Подробности сообщила пресс-служба Верховского районного суда Орловской области, который в первой инстанции и выносил обвинительный вердикт. Дело было заведено по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ в отношении местного жителя.

Его признали виновным в том, что он, управляя автомобилем в состоянии опьянения, нарушил правила дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть человека. Как следует из приговора, ближе к 23 часам вечера осужденный на иномарке двигался по дороге Верховье-Строкино. Позднее экспертиза показала, что автомобиль был технически исправен. Другая экспертиза показала, что водитель был пьян. Дорога была ровной, погодные условия – благоприятные.

Тем не менее, иномарка улетела в кювет и перевернулась. В результате ДТП от полученных травм скончался пассажир автомобиля, который сидел на переднем сидении. Следствие и суд посчитали, что гибель человека произошла по вине пьяного водителя, который не справился с управлением. Однако сам водитель вину не признал. По его версии, пьяным был пассажир, а он сам сел за руль трезвым. Лишь после аварии, когда он вылез из перевернувшегося автомобиля, водитель нашел подвернувшуюся под руку бутылку виски и сделал несколько глотков, так как находился в состоянии сильного стресса.

Суд первой инстанции признал мужчину виновным в совершении инкриминированного ему преступления и назначил наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, его на два с половиной года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, а также взыскали с него в пользу родственников погибшего компенсацию морального вреда и расходы, связанные с погребением.

«На вступивший в силу приговор Верховского районного суда Орловской области была подана кассационная жалоба, — сообщили в пресс-службе райсуда. — Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил приговор без изменения».

ИА «Орелград»