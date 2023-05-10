Орловцы потратили на табак и напитки более 20 миллиардов рублей

10.5.2023 | 10:06 Новости, Экономика

В среднеобластной список покупок также входят и другие продовольственные товары.

ИА «Орелград»

Орелстат обнародовал оперативные данные о работе торговой отрасли региона за январь-март 2023 года. Сообщается, в частности, что оборот розничной торговли за отчетный период времени сложился в сумме 43,7 миллиарда рублей, или 94,1 процента, в сопоставимых ценах, к соответствующему периоду 2022 года. Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий за это время в регионе в розницу было реализовано на общую сумму 20,7 миллиарда рублей.

Иными словами, покупки продуктов питания, табака и напитков заняли 47,3 процента от общего объема оборота розничной торговли в региона в первом квартале текущего года. Соответственно непродовольственных товаров в розницу было реализовано на 23 миллиарда рублей, их доля в совокупном обороте составила 52,7 процента. По сравнению с январем-мартом 2022 года продажа товаров первой группы, в сопоставимых ценах, уменьшилась на 0,5 процента, второй – на 10,4 процента.

«Оборот оптовой торговли организаций всех видов деятельности в январе-марте 2023 года составил 60,6 миллиарда рублей, или 104 процента (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду 2022 года, — говорится также в информации Орелстата. — На долю субъектов малого предпринимательства приходилось 30,7 процента оборота оптовой торговли».

Добавим, что по данным дислокации, потребительский рынок города Орла на начало 2023 года включал в себя 4604 объекта, в том числе 2362 стационарных объекта розничной и оптовой торговли, 494 киоска и павильона, 11 постоянно действующих и три тематические ярмарки («Ярмарка-выставка современных и традиционных ремесел», «Ярмарка «День меда» и «Новогодняя тематическая ярмарка»). Обеспеченность населения города Орла торговыми площадями на данный момент превышает норматив в 2,7 раза.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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