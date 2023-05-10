Орловская область возглавила список на поставки вакцины от кори

Также в приоритете Воронежская область.

Об этом сообщает «Мир 24», ссылаясь на Министерство здравоохранения РФ.

По этой информации, изготовление вакцины идёт не только успешно, но и с опережением установленного графика. По ранее утверждённому плану должны выпустить около четырёх миллионов доз, в дополнительном порядке – ещё 800 тысяч.

На данный момент к отправке готовы 700 тысяч доз вакцины. Известно, что готовый препарат с заводов отправляют на склад в Московскую область, а затем, в течении суток, в место прямого назначения.

Ситуация с корью ухудшилась в России во второй половине апреля. Однако перед майскими праздниками первый заместитель губернатора Вадим Соколов заявил, что в Орловской области случаев данного заболевания пока не зафиксировано. Позднее областной Департамент здравоохранения подтвердил, что в регионе отсутствует «вакцина от кори для подчищающей иммунизации взрослых».

ИА «Орёлград»