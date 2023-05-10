Орловские власти приняли решение по «мусорному коллапсу»

Цены на перевозку и обработку ТКО останутся прежними.

Мусорные баки орловчан начали переполняться в последнюю неделю апреля — после того, как гендиректор мусоросортировочного завода «ЭкоСити» Юрий Парахин объявил, что работа предприятия будет приостановлена. Своё решение бизнесмен мотивировал невыгодными тарифами, установленными в Орловской области с начала этого года.

Как сообщает «Орёлтаймс», ссылаясь на источники в областном правительстве, исполнительная власть решила не идти навстречу предпринимателю. Цены на транспортировку и обработку ТКО не будут пересматриваться.

Однако в региональную схему обращения с отходами внесут изменения. Известно, что уже в текущем году они обойдутся бюджету в дополнительные 6 миллионов рублей. Для формирования технического задания уже создана рабочая группа. Скорее всего, изменения связаны с перераспределением отходов – возможно, хотя бы часть из них теперь будут направлять для сортировки не на «ЭкоСити», а на другие предприятия. Ранее «ЭкоСити» обрабатывал 65% орловского мусора.

Также в облправительстве уверены, что в данный момент «обращение с ТКО в Орловской области осуществляется стабильно».

ИА «Орёлград»