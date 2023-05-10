Орловские власти приняли решение по «мусорному коллапсу»

10.5.2023 | 13:04 ЖКХ, Новости

Цены на перевозку и обработку ТКО останутся прежними.

ИА «Орелград»

Мусорные баки орловчан начали переполняться в последнюю неделю апреля — после того, как гендиректор мусоросортировочного завода «ЭкоСити» Юрий Парахин объявил, что работа предприятия будет приостановлена. Своё решение бизнесмен мотивировал невыгодными тарифами, установленными в Орловской области с начала этого года.

Как сообщает «Орёлтаймс», ссылаясь на источники в областном правительстве, исполнительная власть решила не идти навстречу предпринимателю. Цены на транспортировку и обработку ТКО не будут пересматриваться.

Однако в региональную схему обращения с отходами внесут изменения. Известно, что уже в текущем году они обойдутся бюджету в дополнительные 6 миллионов рублей. Для формирования технического задания уже создана рабочая группа. Скорее всего, изменения связаны с перераспределением отходов – возможно, хотя бы часть из них теперь будут направлять для сортировки не на «ЭкоСити», а на другие предприятия. Ранее «ЭкоСити» обрабатывал 65% орловского мусора.

Также в облправительстве уверены, что в данный момент «обращение с ТКО в Орловской области осуществляется стабильно».

ИА «Орёлград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования