У орловчан изъяли 1300 боеприпасов

Полиция рассказала об операции «Арсенал».

Она проводилась с 28 апреля по 6 мая. Целью было изъять из незаконного оборота оружие и боеприпасы. Об итогах отчитался глава Управления МВД по Орловской области Юрий Савенков на сегодняшнем совещании в региональной администрации.

Как сообщают «Орловские новости», по итогам операции возбуждено 12 уголовных дел. Из незаконного оборота изъято два обреза, две малокалиберных винтовки, шесть пистолетов, около 1300 боеприпасов различного калибра, а также 140 миномётных мин времён Великой Отечественной войны.

Напомним, что все изъятые мины времён ВОВ хранились в одном погребе в Свердловском районе.

ИА «Орёлград»