Орловская полиция подтвердила изъятие 140 мин

Боеприпасы уже уничтожены при содействии сотрудников ОМОН Росгвардии.

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, рекордная «партия» боеприпасов времён Великой Отечественной войны хранилась в Свердловском районе в деревне Берёзовка, но не в самом жилом доме, а рядом, в отдельно стоящем погребе. Данный факт выявили в ходе профилактической операции «Арсенал».

Погреб являлся заброшенным. Его хозяин, местный житель 1952-го года рождения, скончался в 2017-м. Как и сообщалось ранее, его «накопления» действительно составляли 140 мин периода Великой Отечественной войны, уложенных в ящики (но самих ящиков было 28, а не 14).

В настоящее время полицией назначены экспертизы и проводится проверка.

Также полиция опубликовала видео с места изъятия и уничтожения боеприпасов.

ИА «Орёлград»