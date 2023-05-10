В ОЭЗ «Орел» заработал новый завод

10.5.2023 | 17:25 Новости, Экономика

Его обещали запустить ещё в 2022-м году.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

На предприятии ООО «РК-Премикс» будут производить кормовые добавки и витаминно-минеральные комплексы для применения в животноводстве. Планируется, что за один час завод будет «выдавать» целых 6 тонн премиксов (смесей биологически активных веществ).

Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» Андрей Клычков, инвестиционные вложения в проект превысили 330 миллионов рублей. «Региональная локализация производства позволит сократить транспортные и временные издержки предприятий молочного животноводства регионов ЦФО», — отметил губернатор.

В данный момент в ОЭЗ «Орел» насчитывается шесть резидентов.

Отметим, что запуск предприятия планировался не на текущий, а на предыдущий год. Клычков сделал соответствующее заявление в апреле 2022-го.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official
Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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