В ОЭЗ «Орел» заработал новый завод

Его обещали запустить ещё в 2022-м году.

На предприятии ООО «РК-Премикс» будут производить кормовые добавки и витаминно-минеральные комплексы для применения в животноводстве. Планируется, что за один час завод будет «выдавать» целых 6 тонн премиксов (смесей биологически активных веществ).

Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» Андрей Клычков, инвестиционные вложения в проект превысили 330 миллионов рублей. «Региональная локализация производства позволит сократить транспортные и временные издержки предприятий молочного животноводства регионов ЦФО», — отметил губернатор.

В данный момент в ОЭЗ «Орел» насчитывается шесть резидентов.

Отметим, что запуск предприятия планировался не на текущий, а на предыдущий год. Клычков сделал соответствующее заявление в апреле 2022-го.

ИА «Орелград»